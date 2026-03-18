明石屋さんまが司会を務めるＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が１４日、放送され、お笑いコンビ「さらば青春の光」がゲスト出演した。２人は２０１３年３月末で松竹芸能を退社。個人事務所を設立し、東京に拠点を移した。上京直後には、東ブクロが、他事務所の先輩芸人の妻との不倫問題を週刊誌に報じられ、大騒動になったことにも触れた。森田哲矢は、ＣＭ契約の際には、スポンサーと協議し、契約金自体が安くてもいいので、何か