◇オープン戦巨人―ヤクルト（2026年3月18日東京D）巨人の田中将大投手（37）がオープン戦3度目の登板で5回1安打無失点の快投。開幕ローテーション入りを大きく引き寄せた。甲斐とバッテリーを組んで臨んだ初回。先頭の長岡に四球を与えたものの、コーナーを丁寧に突く投球2番・サンタナを三ゴロ、3番・宮本を一ゴロ、4番・オスナを投ゴロに仕留め無失点で立ち上がった。2回は5番・増田を遊ゴロ、6番・鈴木叶を左飛に