歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。「双子の育児」に奔走していた時期に、双子を連れて産後ケアホテルを利用したことを明かしました。【写真を見る】【 中川翔子 】産後ケアホテルを堪能「何より大きかったのは 罪悪感を少しずつ溶かしていく時間になったこと」中川さんは「双子がまだちいさいちいさいほやほやだったころ、パパが出張で不在になり、ワンオペが限界…となった時に マームガーデンリゾー