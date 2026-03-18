山階鳥類研究所などの研究チームは１８日、鹿児島県十島村のトカラ列島に分布するムシクイ科の鳥が新種だったと発表した。国内で新種の鳥類が確認されたのは１９８１年に沖縄県北部で生息するヤンバルクイナが発見されて以来、４５年ぶりという。論文が米国の国際学術誌に掲載された。新種の鳥は全長約１２センチで、チームは「トカラムシクイ」と命名した。新種はトカラ列島に広く分布し、冬は東南アジアに渡って越冬すること