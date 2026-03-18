ホルムズ海峡を巡りトランプ大統領が各国に求めていた艦船派遣ですが、態度を一変させ支援も必要ないとの立場を示しました。日米首脳会談の行方はどうなっていくのか、フジテレビ・中本智代子解説副委員長と見ていきます。まず、態度を一変させたトランプ大統領の発言について見ていきます。16日に日本などの名前を挙げ、ホルムズ海峡で協力してほしいと呼びかけ船舶の護衛を求めていました。これが一転、翌日17日には「NATOの支援