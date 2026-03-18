ＢＴＳが７人そろって活動を再開するにあたり生み出される直接的な経済効果は３兆ウォン（約３千億円）に迫ると分析、間接的効果を含めると最大１００兆ウォン（約１０兆円）に達する可能性があると１７日、現地メディアのデジタルタイムズが報じた。記事によると現地の専門家たちは、ＢＴＳの新譜「ＡＲＩＲＡＮＧ」リリースとワールドツアーコンサートはＫ-ＰＯＰという生態系にとどまらず、韓国経済全体にポジティブな影響