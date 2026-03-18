ミスSPA!2025グランプリを獲得した歯科衛生士・るかさんのデジタル写真集「SPA!デジタル写真集 ミスSPA!2025/るか美ボディ歯科衛生士」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】寝顔もカワイイるかさん歯科衛生士の傍ら、コスプレイヤーや撮影会モデルとしても活躍中のるかさん。身長161cm、スリーサイズはB90・W60・H88のグラマラスボディの持ち主で、AQMガールやレースクイーンとしても活動しています。趣