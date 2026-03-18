女優の吉岡里帆さんがインスタグラムを更新し、日本アカデミー賞授賞式に参加した際の写真を公開しました。【写真】美しい背中がチラリ黒のシースルーキャミソールドレス姿の吉岡里帆さん吉岡さんは、「"日本アカデミー賞"今年はプレゼンターで出席させて頂きました」と報告アップした写真では、シックな黒のシースルーを使ったキャミソールドレスと煌びやかなシルバーアクセサリーを身につけたコーディネートを披露しており、