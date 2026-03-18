トヨタ「アクア」の最安グレード「X」の魅力トヨタのハイブリッド専用コンパクトカー「アクア」には、多様な仕様が展開されています。そのなかでも、最も手頃な価格設定となっているエントリーグレードはどのようなモデルなのでしょうか。現行モデルは2021年7月に登場した2代目で、「さらに次の10年を見据えたコンパクトカー」がコンセプトに掲げられています。【画像】超カッコイイ！ これが「最新型アクア」です！ 画像で見