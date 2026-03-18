独自性や成長性のある事業に取り組む事業者を支援しようと、おかやま信用金庫から11の企業に助成金が贈られました。 【写真を見る】おかやま信用金庫が11の企業に総額300万円の助成金新しい価値の創出で地域発展に貢献を【岡山】 おかやま信用金庫が、企業の新たなビジネスを支援し、地域活性化と発展につなげていこうと毎年開いているものです。 今回は、県内の企業68社から応募があり、書類審査やプレゼンテーション