あす（19日）、センバツ高校野球が開幕します。きょう（18日）、開会式のリハーサルが、阪神甲子園球場で行われ、四国地区代表の英明も参加しました。 リハーサルでは、今年の行進曲、M！LKの「イイじゃん」に合わせて、去年の優勝校・横浜高校を先頭に出場校32校が入場しました。 「英明高校、香川」 3年ぶり4回目のセンバツ出場となる四国地区代表の英明も元気よく腕を振り、力強い行進を見せました。英明の初戦