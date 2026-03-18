日本を代表するフィギュアスケーターの宇野昌磨が3月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「宇野昌磨が突然屋外のスケートリンクに現れたら、周りの人達はどんな反応をする？」と題したサプライズ動画を公開した。 （関連：【画像あり】スケートファン感涙？宇野昌磨が街のスケートリンクに登場） 最初の動画が投稿されたのは2020年8月1日。チャンネルの概要として「フィギュアスケӦ