私（エイコ）は数年前、元夫（マコト）と離婚しました。息子のユウタは口うるさい私を嫌がり、今は元夫の家にいます。しかし元夫が「大学の学費は払わない」と言い出しました。不真面目な息子にはお金を出す価値がないと言って譲りません。同僚のワタナベさんには「もうじき18歳で成人だし、息子さんは目を覚まさないといけない」と言われました。私は息子に向かってきっぱり自分の方針を伝えます。するとしばらくして元夫から電話