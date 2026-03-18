バスやタクシーなどのドライバーの魅力を広く発信します。岡山市の両備グループが、タレントのつるの剛士さんを起用した採用プロジェクトを発表しました。 【写真を見る】両備グループがタレントのつるの剛士さんを起用した採用プロジェクトを発表新たに設けた役職「CJO」とは 岡山市内で開かれた会見に姿を現したつるの剛士さんです。宇宙の平和を守るウルトラマンを演じたつるのさんに、地域の公共