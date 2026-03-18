すべて電動アシスト付き自転車になりました。きょう（18日）から岡山市のシェアサイクル「ももちゃり」が全面リニューアル、JR岡山駅前で記念式典が開かれました。 【写真を見る】「ももちゃり」より使いやすく全面リニューアルすべて電動アシスト化設置場所は35か所から71か所に【岡山】 岡山市中心部の移動手段として定着している「ももちゃり」です。記念式典には、岡山市の大森市長ら約20人が参加しました。