昨年、岡山県南部で発生した大規模な山林火災からまもなく1年です。岡山市消防局は、被災したエリアで戸別訪問を行い、住人らに火災予防を呼びかけました。 【写真を見る】岡山県南部で発生した大規模な山林火災からまもなく1年岡山市消防局が戸別訪問住人らに火災予防を呼びかけ （消防職員）「4月から林野火災注意報・警報という制度が始まるんです。気象の条件が悪い時に、こういったものが出ますので、（林野火災警報や