わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第26話相手にも気持ちがある【編集部コメント】ナツキさん、ビシッと伝えましたね。そうなのです。子どもの気持ちはコロコロ変わりやすいし、物事を大げさに言ったり、オーバーに捉えたり、いろい