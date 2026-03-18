ゲームやアニメなどクリエイティブ関連企業が一堂に会しての就職説明会が高崎市で開かれ、学生が業界への理解を深めました。 この合同説明会は、デジタルクリエイティブ産業を推進する県が去年の夏に続いて開いたものです。今回は、県内をはじめ東京や神奈川などから合わせて２５社が参加し、それぞれのブースで、制作している作品や仕事のやりがい、必要になるスキルを紹介しました。 説明会の特徴のひとつが、自身