前橋刑務所の役割を広く知ってもらおうと、市民を対象にした見学会が初めて開かれました。 地域の人たちに、刑務所の役割や受刑者の社会復帰に向けた取り組みを知ってもらう見学会。前橋刑務所と前橋市が連携し初めて開いたもので、１７日は市内に住む約３０人が参加しました。 参加者はまず、刑務所の中の工場に移動し、受刑者が作った財布や名刺入れなどの革製品や印刷物などを見学しました。去年６月に刑法が改正され、受刑者