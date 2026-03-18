温室効果ガスの削減効果を売買する「Ｊークレジット」などの地産地消を進めようと、沼田市と民間企業が新たなプラットフォームを設立し、群馬県庁でキックオフセミナーを開きました。 沼田市は去年９月、県内企業のサンワと東京に拠点を置くアストモスエネルギーと包括連携協定を結びました。３者は温室効果ガスの削減効果を売買する「Ｊークレジット」などの取り引きを行うプラットフォーム