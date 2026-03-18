3月12日に実施された名古屋工業大学の後期日程の入学試験で、複数の出題ミスがあったことが分かりました。名古屋工業大学によりますと、3月12日に実施された後期日程の個別学力検査で、英語の長文問題において、複数の選択肢が正解となる問題が出題されるミスが確認されたということです。物理では誤った表記で問題が出題されていて、試験中に受験生から指摘があり、ミスが発覚したということです。大学側は、英語・物理と