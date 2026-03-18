土地取り引きの目安となる「地価」が発表され、県全体の平均は31年連続の下落となりました。 国交省や県が公表した1月1日時点の県内の平均地価は、1996年以降 31年連続の下落となっていて全国で2番目に下落率が大きくなっています。 住宅地でもっとも高かったのが、新潟市中央区水道町2丁目で1㎡あたり17万2000円。商業地でもっとも高かったのが、新潟市中央区東大通1丁目で1㎡あたり65万9000円です。 住宅地