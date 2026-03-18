2026年1月上旬頃から2月中旬にかけて、御殿場市内の男性がSNSを通じて知り合った人物から現金約2800万円をだまし取られる詐欺事件がありました。 警察によりますと、御殿場市内に住む70代の作業員の男性は、2026年1月上旬頃、SNSの広告を通じて知り合った男から「私の言うとおりにやれば間違いなくお金を増やすことができます」などと投資の勧誘を受けました。 男性は、知り合った男に言われるまま自分名義の暗号資産口座を作り