民間企業の運営で新たなスタートを切った村上市のスキー場が最終営業日を迎えました。シーズンを終えて課題も見えてきました。 村上市にある『ぶどうスノーリゾート』。今シーズンから民間企業が経営を引き継ぎ、ぶどうスキー場から名称をかえて営業しています。 ■村上市在住(15) 「雪質も良くてありがたい。気持ち良く滑ることができる。」 ■村上市在住70代 「もうぶどう