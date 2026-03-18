北海道網走市で、横断歩道を歩いていた小学生の男の子が乗用車にはねられる事故がありました。男の子の命に別条はないということです。事故があったのは網走市錦町の道道です。３月１８日午後３時半前、横断歩道を歩いていた小学生の男の子が、右から来た乗用車にはねられました。警察によりますと、男の子は腕の痛みを訴えて病院に搬送されましたが、意識があり会話できる状態で、命に別条はないということです。現場は片側１車線