今週のパター部門は、テーラーメイドの「スパイダーZT」が1位。昨年7月の発売ながらロングセラーを続けている。そんな中、今週7位に入ったのがスコッティ・キャメロンの新作「ファントムシリーズ」だ。スコッティ・キャメロンの人気について二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに話を聞いた。【写真】1位〜10位をまとめて発表！ パター売り上げランキング「スコッティ・キャメロンは根強いファンがいて、26年モデルの『ファントム』