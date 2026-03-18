俳優の北川景子（39）が18日、都内で行われた映画『未来』完成披露イベントに登壇した。20年前の自分を“暗黒期”だと明かしつつも、「そのままでいい」と過去の自分へメッセージを送った。【全身ショット】おきれいすぎます…二の腕あらわのワンピースで登場した北川景子「20年後のわたし」からの手紙が物語を動かす本作にちなみ、「20年前の自分にどんな手紙を送りたいか」と問われた北川。「20歳くらいの時期は私の中では暗