オンラインカジノで賭博をした疑いで書類送検されていたプロ野球・楽天イーグルスの浅村栄斗選手ら3人について、仙台地検は不起訴処分としました。浅村選手とコーチ2人は海外のサイトにアクセスし、オンラインカジノで賭博をしたとして今月4日、書類送検されていました。3人の不起訴処分は18日付で、仙台地検は諸般の事情を考慮した結果、起訴猶予としたとしています。