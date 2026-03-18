西日本豪雨の浸水被害で遺族らがダムの操作を巡り国などに損害賠償を求めている裁判で18日、裁判所は原告の訴えを棄却しました。訴えを起こしているのは西日本豪雨の浸水被害による遺族らあわせて31人です。2018年7月の西日本豪雨では愛媛県にある野村ダムなどが緊急放流を行った後、ダム下流にある肱川が氾濫して西予市と大洲市であわせて8人が亡くなりました。遺族らは緊急放流を行ったダムの操作や住民への避難指示などに問題が