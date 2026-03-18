イランは政権最高幹部の一人、ラリジャニ氏が殺害された報復として、17日夜、クラスター弾を搭載したミサイルでイスラエルを攻撃しました。イスラエル最大の商業都市テルアビブ近郊で撮影された映像では、道路が大きくえぐれ、焼け焦げた車が並んでいる様子が確認できます。イランの国営放送は18日、前日の夜にイランがクラスター弾を搭載したミサイルでテルアビブを攻撃したと報じました。イランの外交・安全保障政策を統括する最