北照の沢田＝甲子園（立石祐志写す）神奈川を離れ、北の大地で夢をかなえた球児がいる。１３年ぶり６度目の選抜大会出場を果たした北照（北海道）の三塁手、沢田碧生（あおい）は塚越中出身で、甲子園出場経験を持つ横浜ＯＢの博貴さん（５０）を父に持つ。「父が甲子園でプレーする映像をずっと見てきた。この舞台に立てる喜びを感じて、ぐっときた。プレーするのが本当に楽しみ」と目を輝かせている。沢田は北照にスカウト