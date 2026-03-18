◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)ベネズエラ出身のドジャースのミゲル・ロハス選手がWBC世界一に大喜びです。保険の問題があり、ベネズエラ代表に選ばれなかったロハス選手。悔しい気持ちを自身のSNSに吐露しながらも、テレビの前で母国の選手らを応援していました。そして迎えたアメリカとの決勝。ロハス選手は自身のSNSで子供たちと共に最後の瞬間を待つ様子を投