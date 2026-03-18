今月27日付けで退職する石川県警の久田悦弘刑事部長が、被災地の窃盗被害防止に向け思いを語りました。生活安全部長をはじめ、警備・交通など幅広い分野を歴任した久田刑事部長。近年、増加する詐欺被害について、ことしは去年の倍ペースで増えているため、自分事と捉えて欲しいと注意を呼び掛けました。また、相次ぐ被災地での窃盗被害についても、引き続き住民の不安に応えていかねばならないと、後進へ期待を寄せました。