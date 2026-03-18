長年地域医療などに貢献した人をたたえる「医療功労賞」の表彰式が開かれました。ことしは全国で10人が表彰し、石川県内からは能登半島地震以降、復興リハビリテーション支援事業に関わった理学療法士の諏訪勝志さんが選ばれました。その後、受賞者は皇居で天皇皇后両陛下と面会し、ねぎらいの言葉をかけられました。