石川県白山市内にある化学メーカーの工場から有機フッ素化合物・PFASが検出された問題で、新たに12か所の井戸から基準を超えるPFASが検出されたことが分かりました。2月、石川県白山市にある化学メーカーDIC北陸工場敷地内の地下水から、有機フッ素化合物PFASが検出された問題。石川県や白山市では、工場周辺や隣りの能美市の一部地域で、調査希望のあった99か所の井戸について水質調査を実施しており、こ