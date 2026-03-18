【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家・俊龍による音楽プロジェクト「Sizuk」(ヨミ:シズク)。TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」エンディング主題歌となる、20thデジタルシングル「零」が4月10日(金)に配信開始となることが決定した。「零」は作曲を俊龍が手掛け、作詞に「中村彼方」、編曲に「小高光太郎」を迎えた、儚さと力強さを併せ持つドラマチ