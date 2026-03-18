女優のキムラ緑子（64）が3月17日に自身のInstagramを更新。ストーリーズに投稿した内容が波紋を広げている。キムラが言及したのは、3月25日夜に国会正門前で行われる「平和憲法を守るための緊急アクション」。同集会は市民団体「WE WANT OUR FUTURE」と「憲法9条を壊すな！実行委員会」が共催し、憲法改正への反対を訴える目的で開催される。直近では3月10日にも実施され、主催者発表によれば約8000人が参加したという。一方で、