【モデルプレス＝2026/03/18】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが3月17日、自身のInstagramを更新。ライブ会場での子どもの姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】33歳人気アーティスト「全力で楽しんでて可愛い」ステージ見守る子どもの姿◆きゃりーぱみゅぱみゅ、ステージを見つめる我が子の姿公開きゃりーは「母ちゃん嬉しくて泣いちゃうよ」とつづり、ステージを見つめる子どものリール動画を投稿。きゃりーが屋外のライブ