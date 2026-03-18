物価高が続く中、私たちの健康を支える「医療」が危機に直面しています。特に公立病院は、東海3県(愛知・岐阜・三重)でみると9割以上が赤字という状況。 地域の医療を、どう守っていけばいいのでしょうか。 天井の雨漏りや床の亀裂…老朽化で悲鳴を上げる、各地の公立病院。 加速する物価高に収入が追いつかず、経営は火の車です。 「民間企業だったら倒産というような状況」という声も。 総務省のまとめでは、20