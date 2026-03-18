三豊警察署 香川県三豊市の山中で身元不明の遺体が見つかりました。警察が遺体の身元と死因を調べています。 三豊警察署によりますと、18日午後0時40分ごろ、三豊市詫間町松崎の竜王山の山中で、散歩をしていた会社員の男性（50）が頭蓋骨を発見し、警察に通報しました。 警察が周辺を調べたところ、骨が入った靴とズボン、リュックなどが見つかりました。遺体は白骨化していて、年齢や性別などは分かっていません。