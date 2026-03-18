オアシス（Oasis）の記念すべき2025年再結成ツアーを記録した、型破りなドキュメンタリー映画。プロデューサーのスティーヴン・ナイトによれば、現在の上映時間は約4時間に達しており、その内容は「驚異的（phenomenal）」だという。ナイトは先日、番組『Project Big Screen』のインタビューに応じ、この謎めいたプロジェクトの詳細について語った。彼は本作を「プロットのあるドキュメンタリー」と表現し、「実際にストーリーが存