福岡県議会による海外活動をめぐり、議会改革プロジェクトチームが18日、新たな契約方法に関する方針を決めました。海外活動の新たな契約方針は、福岡県議会で開かれた議会改革プロジェクトチームの会合で決まりました。県議会の海外活動をめぐっては、業者と随意契約した後に行事の追加で増額されたケースなどが確認され、契約方法の是正が必要との指摘が出ていました。新たな契約方法では、上限金額を基に概算