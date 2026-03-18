ドル指数は下げたあと、小幅に反発＝ロンドン為替 ドル指数はロンドン朝方にかけて９９．４６５まで低下した。しかし、１０日線（９９．４５６）を割り込むには至らず。ロンドン時間に入ると反発し、高値を９９．７０８まで伸ばした。足元では上値も抑えられ、前日NY終値（９９．５７５）をやや上回る水準で落ち着いた。 ドルインデックス＝99.66(+0.08+0.08%)