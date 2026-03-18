秋田朝日放送 横手市を拠点に活動する社会人バレーボールチーム「スカイロケッツ秋田」の選手たちが、京都で行われた全国大会で優勝したことを横手市の高橋市長に報告しました。 スカイロケッツ秋田は、今月７日に京都で行われた「全国バレーボール総合リーグ優勝大会」で初出場し初優勝を飾りました。実業団やクラブチーム、大学が出場したアマチュアの大会で、決勝戦はセット