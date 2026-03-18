MXCR-200 ティアックは、マクセルブランドのBluetooth対応CDラジカセ「MXCR-200」を4月1日より直販サイト「ティアックストア」で発売する。直販価格は17,800円。 CD、ラジオをはじめ、カセットテープ、USBメモリー、microSDカード、Bluetooth機器など多様なメディアに対応し、それぞれのメディア間で音源を再生・録音できるプレーヤー兼レコーダー。「ご好評いただいております