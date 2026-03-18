元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「お得な感じがする」毎日の生活習慣を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、１５歳から１９歳の若者に「１日で一番ワクワクする時間帯」を聞いたところ、僅差で２２時が「キング・オブ・ワクワクタイム」に輝いた（２位は２１時、３位は１２時）と