歌手の五木ひろしが１８日、大阪・フェスティバルホールで「『よこはま・たそがれ』から５５年五木ひろしアニバーサリーコンサート」を開催。今月１４日に７８歳の誕生日を迎えたが、マイカーの運転を続けていくと明かした。ステージのトークで、昨年７月に慢性閉塞性肺疾患などのため、上演中だった公演を一部中止したことに触れ「改めておわび申し上げます」と頭を下げた。その上で「こないだ、３月１４日のホワイトデーが