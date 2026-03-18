ASMR×ときめくガジェット紹介！ 青い部屋が目印です『夜もすがラボ-Yomosuga Lab』をご紹介します。ASMR×ときめくガジェット紹介！ 青い部屋が目印です『夜もすがラボ-Yomosuga Lab』今週のピックアップ『まりもってなんなん』――まずは簡単に自己紹介をお願いします夜もすがラボさん：「ASMR × ガジェット紹介ということで、ショート動画を主に投稿しております。『夜もすがラボ』です」 ――YouTubeでのご活動を始めたきっか