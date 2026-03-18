◆オープン戦オリックス―広島（１８日・京セラドーム大阪）広島のサンドロ・ファビアン外野手が１２打席ぶりに安打を放った。４回２死の第２打席、オリックス・エスピノーザから左前打を放ち、一塁上で安どの表情を浮かべた。１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）の第４打席で中前打を放って以来、１１打席快音から遠ざかっていた中、快音を響かせた。来日２年目の助っ人はオープン戦で不振。試合前時点で打率６分９厘（２９打数２安