大相撲春場所はきょう11日目、富山市出身で西前頭12枚目の朝乃山は共に大関経験のある西前頭15枚目、御嶽海との一番でした。立ち合い。上手を取ろうと左に飛んだ御嶽海は、同時にはたき込みをみせます。朝乃山は態勢を前に大きく崩しながらしぶとくもたれ込みました。すると、御嶽海が下がって土俵から飛び出すのと朝乃山が土俵に倒れるのがほぼ同体に。一旦は御嶽海に軍配が上がります。このあと物言いがつき協議の結果、行司差し